Журналіст Дмитро Копій звернувся до Міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта з проханням відмовитись від деяких радянських гасел

Про це повідомляє видання Champion.

"У січні цього року я був в Іспанії на турнірі, у якому брали участь 24 команди, з України разом з родинами в далеку Бенальмадену, що за 4000 км від Києва, прилетіли 14 команд. Перед початком одного з матчів, у якому грали дві українські команди, я почув те, від чого моє серце забилося втричі частіше, я почув те, що повинно лунати перед кожним футбольним, гандбольним, футзальним чи будь-яким іншим спортивним змаганням в Україні. Одна команда прокричала "Слава Україні", друга відповіла "Героям Слава"! І ви знаєте, це було неймовірно! І ніяких там фізкульт-прівєтов від наших дєдов", - розповів Копій.





Журналіст закликав поширити цю ідею і провести декомунізацію в українському спорті.

"Наші діти не повинні пам'ятати фізкульт-прівєтов!", - зазначив він.



Раніше українська тенісистка Марта Костюк заявила, що деякі спортсмени не володіють достатньою кількістю інформації, щоб говорити про політику.