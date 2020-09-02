Журналіст Дмитро Копій звернувся до Міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта з проханням відмовитись від деяких радянських гасел
Про це повідомляє видання Champion.
"У січні цього року я був в Іспанії на турнірі, у якому брали участь 24 команди, з України разом з родинами в далеку Бенальмадену, що за 4000 км від Києва, прилетіли 14 команд. Перед початком одного з матчів, у якому грали дві українські команди, я почув те, від чого моє серце забилося втричі частіше, я почув те, що повинно лунати перед кожним футбольним, гандбольним, футзальним чи будь-яким іншим спортивним змаганням в Україні. Одна команда прокричала "Слава Україні", друга відповіла "Героям Слава"! І ви знаєте, це було неймовірно! І ніяких там фізкульт-прівєтов від наших дєдов", - розповів Копій.
Журналіст закликав поширити цю ідею і провести декомунізацію в українському спорті.
"Наші діти не повинні пам'ятати фізкульт-прівєтов!", - зазначив він.
Раніше українська тенісистка Марта Костюк заявила, що деякі спортсмени не володіють достатньою кількістю інформації, щоб говорити про політику.
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"Не знаю, чи є сенс питати таких молодих людей і спортсменів про глобальні політичні питання. Я не кажу, що спортсмени не мають до цього ніякого відношення.Я просто вважаю, що вони володіють занадто обмеженою кількістю інформації. Щоб мати якесь поняття про політику, потрібно володіти величезною її кількістю, тому що інакше можна когось образити і стати ворогом народу. Я патріотка, але мені тільки 18 років, і я думаю, що достатньо знати про те, що я ночувала на Майдані з людьми", – заявила Костюк.
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