Популярна Київська фітнес-модель Катерина Слабунова вразила відвертим видом в джакузі

Зірка Instagram часто балує своїх підписників жаркими кадрами, повідомляє Politeka.net. Зараз на її сторінці налічується 43 тисячі фанатів, які активно стежать за її життям.

Варто відзначити, що Катерина Слабунова, володіючи неймовірною фігурою, не соромиться з'являтися без одягу. Так, красуня знялася топлес в кліпі репера поліграфа ШарикOFF (Сергія Пархоменко) на пісню про китайський вірус.

А приблизно годину тому красуня опублікувала відео, на якому показує свої пружні сідниці в крихітному бікіні. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах Катерина ефектно виринає з води, при цьому відео уповільнене, щоб шанувальники могли вдосталь насолодитися жаркими видами. При цьому на сідниці можна помітити велике татуювання.

"- Катя, у твоєму Інстаграм одні сі**ки, невже не можна постити що-небудь нормальне?

- Та не питання, ось пристойний без с**ьок відос😆...",- написала модель.

Майже за годину пост відео подивилися близько 1000 разів.

"З попи цілий гейзер❤️ б'є)!", "Це найкраща реклама консервованого горошку, що я бачив))) Браво!)) 🔥 ", "Тема с**ок не розкрита"," Людям ніколи не догодиш😁"," Супер клас❤️❤️❤️❤️бомбезний вигляд"," а чого прикольно булькотить✈", " 20 секунд, а стільки думок✈", " вилітаю✈️. Чекай😍 🔥 🔥 😘 🤗 😃", "і всі непристойні😉", "я б хотів погладити і злегка шльопнути по попі😍 🔥❤️💘 💋", - написали користувачі мережі.

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