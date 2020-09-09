Відома модель Ана Чері показала себе і розповіла про новий день
На фото Ана позувала в короткій рожевій сукні з принтом метеликів. Зірка розвернулася в профіль до камери і одну ногу виставила вперед, демонструючи пружну п'яту точку. Волосся у Чері були розпущені, а сама красуня дивилася прямо в об'єктив камери. Завдяки цьому фото вийшло досить спокусливим і гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Гарного дня", - підписала фото Чері.
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Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:
"Такий милий крій", "шалено красива", "малюк", "зробила мій день народження приголомшливим"," Красиво і стильно, як завжди", Ана, виглядаєш приголомшливо", "чудово і люблю це плаття", "ти як завжди така красива і мила", "Красиво, як завжди", "у тебе прекрасний шикарний день", "прекрасний метелик", "Beautiful butterfly".
Раніше ми повідомляли, що американська фітнес-модель Ана Чері здивувала розмірами своїх достоїнств в одній чорній майці і "невидимій" білизні.
Ана є знаменитою спортсменкою, власницею власного бренду спортивного одягу і постійно дивує в соціальній мережі спекотними фото зі спортзалу, відпочинку на природі або ж на пляжі.
Нагадавши, Ана Чері в рожевому бікіні і з мокрою губкою в руках влаштувала справжнє шоу
А ще Politeka писала, що кокетлива Ана Чері показала апетитні форми, приспустивши шовкову сукню
Також Politeka повідомляла, що спекотна Ана Чері грайливо розкрила халатик, під яким нічого не виявилося