Відома модель Ана Чері показала себе і розповіла про новий день

На фото Ана позувала в короткій рожевій сукні з принтом метеликів. Зірка розвернулася в профіль до камери і одну ногу виставила вперед, демонструючи пружну п'яту точку. Волосся у Чері були розпущені, а сама красуня дивилася прямо в об'єктив камери. Завдяки цьому фото вийшло досить спокусливим і гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Гарного дня", - підписала фото Чері.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Такий милий крій", "шалено красива", "малюк", "зробила мій день народження приголомшливим"," Красиво і стильно, як завжди", Ана, виглядаєш приголомшливо", "чудово і люблю це плаття", "ти як завжди така красива і мила", "Красиво, як завжди", "у тебе прекрасний шикарний день", "прекрасний метелик", "Beautiful butterfly".

Раніше ми повідомляли, що американська фітнес-модель Ана Чері здивувала розмірами своїх достоїнств в одній чорній майці і "невидимій" білизні.

Ана є знаменитою спортсменкою, власницею власного бренду спортивного одягу і постійно дивує в соціальній мережі спекотними фото зі спортзалу, відпочинку на природі або ж на пляжі.

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