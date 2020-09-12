Американська фітнес-модель Ана Чері підкорила ніжним кадром у білому бікіні

Спортсменка намагається показувати своє життя в правильних фарбах - розповідає про правильне харчування, говорить про вправи, які допоможуть "прокачати" тіло шанувальників, а також демонструє серію вправ, які виконує сама особисто для себе, підбираючи за типом фігури.

При цьому Ана любить балувати себе відпочинком на пляжі, тому на її сторінці в Instagram, а також на фан акаунтах є безліч кадрів, захоплюють фанатів. Дівчина цього разу показала себе в білому бікіні, знявши лямки і пов'язавши ті на грудях, а також розчулила маленькою деталлю пляжного образу - невеликою квіткою, що прикрасив її волосся і який вона також тримала в руці.

Ось як реагують фанати:

"Багаті, як ми всі хочемо", "неймовірна краса» ""красиве тіло, а форми просто вражають", "яка багата Малятко», «прям цвіте поруч з квіткою», «занадто багато 😩 🌸 @anacheri», «кращий час спокушати», «виглядає так красиво, жарко 🔥 🔥 чарівно, мені подобається краса, люблю тебе, дитинко💋», "Ана мила, я просто думаю про тебе", - пишуть фанати.

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері влаштувала фотосесію на узбережжі в оксамитовому бікіні.

Дівчина продовжує набирати популярність в соціальній мережі завдяки своїм фото, зробленим після тренування або яскравим кадрам, відзнятим в рамках спеціальних фотосесій для реклами спортивного одягу власного бренду.

Також Ана Чері похвалилася розкішними формами, які до непристойності здавила на камеру

Так, на опублікованому знімку Чері позує в спортивному вбранні, до непристойності здавивши апетитні принади. Це привело в захват її шанувальників.

"Бачу, намагалася привернути увагу. Топ дуже гарячий", "твоя посмішка зводить мене з розуму», «дуже милий пірожочек», «абсолютна Краса», "обожнюю тебе", - пишуть вони.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні