Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася своїми фруктами на сонячному відпочинку

32-річна модель є професійною спортсменкою, яка багато часу приділяє не тільки силовим тренуванням, але ще і харчуванню. Ана не раз відзначала, що їй подобається правильне харчування і вона часто готує енергетичні коктейлі, п'є корисні смузі і готує спеціальні солодощі без цукру.

Також Чері замість одного з прийомів їжі просто їсть фрукти, що часто демонструє в Instagram. І цей раз не був винятком. На одному з кадрів модель поласувала свіжими фруктами і захопила засмаглим тілом в білому бікіні без прикрас і зайвих принтів.

"Краса від Бога», «Ооооола будинку👏 😘 😍 🔥», «так що ммммммм, хороша Лань", "красива і красива жінка",» Анна Шері Ти така спортивна! Така сексі!", "Я люблю цю картинку ... горит горить",» красиво❤️🌹«, " Ана ніхто не може змагатися з твоїм тілом. Бездоганна😍 😍 😍", "хіба вона не красива 🌹" » " дорогоцінний образ😘 💋", » в любові купається», «Вау !!! 😎 Красиво !!! ❤ ️ ",- пишуть користувачі.

До цього дівчина приміряла білі плавки і простий біло-сірий ліф на тоненьких завязочках. На заході Чері з мокрими поплутаними волоссям виглядала приголомшливо, що відразу відзначили фанати зірки в Instagram. Адже дівчині вдалося не тільки увлечітіть пляним нарядом, але ще і фігурою, яку вона тримає у формі, так як кожен день займається.

"perfecto 🔥 🔥 🔥" » " стежу за нею 4 роки😁", "просто ламає Інтернет прямо зараз", "Вау, ти просто найкраща,»" блін !! 😲🔥Wow !! Окококок!", "Флеш-танцювальні флюїди😍 😍, «" дійсно важко повірити, що ти вірна своїм чоловікам».

Також на свіжому фото дівчина залізла у ванну і показала досить відвертий кадр. Свої апетитні принади Чері прикрила руками, відкривши простір для чоловічої фантазії, голову обмотала білим рушником, а в руки взяла часточку апельсина і піднесла до пухким губам. Поруч з нею стояла тарілка з фруктами.