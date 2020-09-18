Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато блиснула пружними сідницями

Зірка активно займається спортом, а пізніше демонструє результати тренувань в найспекотніших позах і нарядах, передає Politeka.net. Цього разу красуня опублікувала сторіз в Instagram в досить пікантному образі.

Зірка позувала на вулиці, здавалося, абсолютно оголеною. Амато повернулася спиною до камери, блиснувши своїми пружними сідницями. Ідеальний вигин талії і стегон причаровував погляд.

Модель трохи відставила накачану ніжку, демонструючи соковиті місця.

Рівна і шовкова спинка виглядала на фото просто ідеально. Волосся красуня закинула на плече, давши вдосталь намилуватися видами: "Яка пристрасть".

По всьому тілу Ніколь можна помітити золоті візерунки, ймовірно, встановлені за допомогою фільтрів.

Також сідниці трохи прикривала намальований синій метелик, що махав крилами.

Фото не зібрало багато лайків адже в сторіз немає такої можливості. Можливо, знімок зібрав багато відгуків в дірект.

Нагадаємо, Ніколь Амато позувала в маленькому купальнику рожевого кольору з цікавим принтом. Бікіні натягнулося на майже невидимих бретельках під вагою красивого бюста. Принади виглядали дуже спокусливо.

Модель показала і інші апетитні місця.

Раніше ми писали, що Ніколь Амато в оточенні подруг до непристойності задерла крихітне бікіні, демонструючи розкішну фігуру.

"Сміх - найкращі ліки", - коротко йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі були в захваті від побаченого і написали красуням масу приємного.

Нагадаємо, що Ніколь Амато ледь не вивалила пишний бюст з мікро-бікіні: "Ого, як їм тісно".

Як повідомляла Politeka, Ніколь Амато спокусила своїми солодкими "диньками" в маленькому топі:"Божественна".

Також Politeka писала, що Ніколь Амато в тісному топ довела до екстазу виглядом під час бігу: "ідеальна красуня".