Український напівсередньоваговик Іван Редкач поділився очікуваннями від бою між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом

"Хто переможе? Я виберу Лопеса. Сподіваюся, що він зможе нокаутувати Ломаченка. Василь-Старий коротун, у нього немає голоду. Лопес добре мотивований. Чому я підтримую Теофімо? Це тільки моя справа", - заявив Редкач в інтерв'ю EsNews.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу Заб Джуда заявив що знає ім'я боксера, з яким зустрінеться переможець бою Ломаченко-Лопес.

"Переможець бою Ломаченко-Лопес поб'ється з Хейні. Це не моє бажання, просто цей поєдинок відбудеться. Я тут ні при чому", - розповів Заб.



Додамо, що менеджер володаря титулів WBC Franchise, WBA Super, WBO в легкій вазі Василя Ломаченка Егіс Клімас поділився думкою про здібності українця.





"Давайте я вам дещо скажу: ніхто не бачив, щоб Василь викладався на рингу більш, ніж на 65%. У нього ніколи не було опонентів, які б змусили його це зробити.

Ніхто не може змусити його викластися на 100%. Виходить, ми ніколи не бачили справжнього Ломаченка», - сказав Клімас.

Сам Теофімо Лопес впевнений, що після бою з ним Василь Ломаченко змінить вагову категорію.

"Я чекаю цього поєдинку. Я великий легковаговик, а Ломаченко краще себе почував у напівлегкій і другій напівлегкій вагах. Я впевнений, що 17 жовтня ми повернемо його в другу напівлегку вагу", - сказав Лопес.

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Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".



