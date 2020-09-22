Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, показала оголене тіло у всій красі

Як повідомляє Politeka.net, Сьюзі, яка стала переможницею престижного конкурсу Міс Бум Бум, влаштувала «голий» протест на футбольному полі. Вона позувала перед камерами в гетрах, кросівках, мініатюрних стрінгах, які зовсім нічого не прикривали. На груди модель наклеїла прикраси, щоб прикрити найінтимніше.

"Я продовжу протести, щоб прибрати Хосепа Марію Бартомеу з поста президента fcbarcelona, він заплатить за всі злочини, які він скоїв проти Ліонеля Мессі і всіх фанатів», - підписала відео зірка, у якої на тілі є вельми пікантне татуювання з Мессі.

Варто відзначити, що Кортез є затятою прихильницею ФК «Барселона». Вона пообіцяла, що приїде протестувати в Каталонію. За чотири години пост Кортез подивилися майже 90 тисяч разів. У коментарях їй залишили масу відгуків.

"Не грай так з моїми почуттями!", "Муза", «ці твої уста - моє найзаповітніше бажання», «яка жіноча скульптура», «занадто жарко», «він все одно піде», "як би я хотів взяти участь у протесті", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Сьюзі Кортез знялася в провокаційній фотосесії, одягнувшись лише в чорну білизну.

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