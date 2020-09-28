Знаменита українська фітнес-модель Бахар Набієва, яку називають володаркою "залізних сідниць", похвалилася формами в новому образі

Дівчина вважається однією з найзнаменитіших українських фітнес-моделей. Сама Бахар Набієва з Дніпропетровської області, яка отримала прізвисько "міс залізні сідниці" за свої старання в спортзалі.

Зараз у дівчини більше трьох мільйонів шанувальників в соціальній мережі Instagram. Завдяки тому, що вона не соромиться показувати результати своїх видатних тренувань, дівчина і отримала славу. Вражаюче перетворення Бахар відбулося не відразу.

"Я була досить худою дитиною в шкільні роки. У мене були дуже худі ноги, і Однокласники потішалися наді мною», — розповіла Бахар одного разу в інтерв'ю.

За її словами, така ситуація її не влаштовувала, і вона вирішила кардинально змінитися. З тих пір Бахар встигла отримати цілком заслужене прізвисько «міс залізні сідниці».

На новому фото, на якому дівчина підкреслила свої форми, вона показала ідеально підтягнуте тіло і дійсно сталеві м'язи.

Ось що пишуть фанати:

«... ви даєте нове визначення / новий вигляд жінки з м'язами ... сенсаційний вигляд і красиво виліплене тіло ...", "Королева! Я люблю тебе! ♥ ️ ", "Оріджинал дівчисько🔥 ти крута!", "О, Боже мій, ця фотографія миттєво змусила мене збентежитися", " нові чорнило виглядають чудово !!", "Це божевілля, як можна виглядати так красиво і епічно одночасно! ❤ ", "Надихаєш мене працювати над собою більше і більше☺❤️».

Також раніше знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, показала форми в пікантному образі.

Дівчина вважається однією з найпопулярніших фітнес моделей в соціальній мережі Instagram. Вона зовсім не соромиться демонструвати своє тіло, над яким працювала довгі роки в тренажерному залі. Сьюзі всіляко підкреслює сідниці провокативними нарядами і в цей рай їй вдалося вразити.

Вся справа в тому, що Кортез одягла спокусливий рожевий ліф з мереживами, чорне бікіні зі шкіри і одягла трендові штани, які спеціально оголюють сідниці і кріпляться на талії тонким ременем. При цьому нижню білизну і самі штани виконані в єдиному стилі і з однієї тканини.

Дівчина повернулася спиною до об'єктиву, щоб показати себе у всій красі, тому відразу ж отримала сотні відгуків у відповідь.

Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць постала перед камерою відразу після душу.

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