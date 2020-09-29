Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато підкорила чудовим тілом в сіточці
Спокуслива красуня часто публікує у своєму Instagram провокаційні фото, пише Politeka.net. Цього разу Амато ніби перевершила сама себе.
Модель з'явилася на вулиці в сіточці на оголене тіло. Таке фото було зроблено в рамках спекотної фотосесії.
Ніколь позувала на природі біля зеленої води. Зірка трохи вигнулася, тим самим її форми стали виглядати ще більш спокусливо.
Великі груди випирали з сіточки, але модель завбачливо прикрила найінтимніше.
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Плоский рельєфний живіт зведе з розуму будь-кого, а красиві, прямо шовкові, стегна без трусиків - заворожують своєю ідеальністю.
Знаменитість торкалася свого розпущеного волосся, підняла голову до неба і відкрила губи.
Завершили образ блискучі прикраси.
Фото не зібрало багато коментарів і лайків, адже в сторіз немає такої можливості. Зате можна дізнатися, що думають про красуню під іншими постами. Шанувальники часто обсипають Амато компліментами, адже вона ніби спустилася з небес.
Нагадаємо, Ніколь Амато позувала лежачи на дошці для серфінгу, розклавшись на піску.
Модель вибрала досить яскравий верх купального вбрання - красуня позувала в жовтому ліфчику з великим вирізом, завдяки якому можна було розглянути великі принади. Додаткового акценту принадам дали прикраси.
Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато позувала в маленькому купальнику рожевого кольору з цікавим принтом. Бікіні натягнулося на майже невидимих бретельках під вагою красивого бюста. Принади виглядали дуже спокусливо.
Нагадаємо, що Ніколь Амато перетягнула бікіні і помірялася формами з подругами: «богині спокуси».
А ще Politeka писала, що Ніколь Амато влаштувала спеку на пляжі з роздягненими подружками: "ви неймовірні".
Також Politeka повідомляла, що Ніколь Амато в коротеньких шортиках влаштувала переполох після тренування:"просто бомба".