Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато підкорила чудовим тілом в сіточці

Спокуслива красуня часто публікує у своєму Instagram провокаційні фото, пише Politeka.net. Цього разу Амато ніби перевершила сама себе.

Модель з'явилася на вулиці в сіточці на оголене тіло. Таке фото було зроблено в рамках спекотної фотосесії.

Ніколь позувала на природі біля зеленої води. Зірка трохи вигнулася, тим самим її форми стали виглядати ще більш спокусливо.

Великі груди випирали з сіточки, але модель завбачливо прикрила найінтимніше.

Плоский рельєфний живіт зведе з розуму будь-кого, а красиві, прямо шовкові, стегна без трусиків - заворожують своєю ідеальністю.

Знаменитість торкалася свого розпущеного волосся, підняла голову до неба і відкрила губи.

Завершили образ блискучі прикраси.

Фото не зібрало багато коментарів і лайків, адже в сторіз немає такої можливості. Зате можна дізнатися, що думають про красуню під іншими постами. Шанувальники часто обсипають Амато компліментами, адже вона ніби спустилася з небес.

Нагадаємо, Ніколь Амато позувала лежачи на дошці для серфінгу, розклавшись на піску.

Модель вибрала досить яскравий верх купального вбрання - красуня позувала в жовтому ліфчику з великим вирізом, завдяки якому можна було розглянути великі принади. Додаткового акценту принадам дали прикраси.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато позувала в маленькому купальнику рожевого кольору з цікавим принтом. Бікіні натягнулося на майже невидимих бретельках під вагою красивого бюста. Принади виглядали дуже спокусливо.

Нагадаємо, що Ніколь Амато перетягнула бікіні і помірялася формами з подругами: «богині спокуси».

А ще Politeka писала, що Ніколь Амато влаштувала спеку на пляжі з роздягненими подружками: "ви неймовірні".

Також Politeka повідомляла, що Ніколь Амато в коротеньких шортиках влаштувала переполох після тренування:"просто бомба".