Відома модель Сьюзі Кортес, яку нагородили титулом за найкрасивіші сідниці, показала себе в несподіваному образі

На фото Сьюзі показала себе в білій міні спідниці, панчохах, топі і кросівках. Зірка доповнила образ кепочкою, а в руках тримала ракетку для тенісу. Кортес спокусливо присіла біля сітки на тенісному корті, а волосся зібрала в хвіст. Фото вийшло дуже спекотним і спокусливим, адже модель без сорому демонструвала пружну п'яту точку на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"Мені подобається твій теніс", "Привіт, красуня", "ти красива", "яка жінка так", "ти мене надихаєш, сподіваюся, ти відповіси, і чи можу я тебе намалювати", "смачна матуся", "у вас приголомшливий пакет", "Я зроблю все, щоб зустріти Тебе красивою", "я хочу пограти з тобою".

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес показала апетитні форми на кухні.

Так, Сьюзі опублікувала в Instagram фото, на якому позує на кухні. Модель одягла чорний топік з красивим вирізом на спині. Можна помітити татуювання у вигляді хрестика.

Нагадавши, "Міс залізні сідниці" розбурхала апетитними формами в міні-шортиках

А ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць показала всі свої достоїнства в ефектному ТОПі

Також Politeka повідомляла, що господиня найкрасивіших сідниць перетворилася на наїзницю, ефектно присівши навпочіпки



