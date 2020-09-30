Бразильська модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць в світі, похвалилася формами

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня поділилася спокусливим фото, на якому постала в коротких шортиках і мініатюрному топі. Дівчина блиснула своїми найвидатнішими місцями: плоским животиком з кубиками і підкачаними ніжками і сідницями, які вона виставила на перший план.

Волосся Кортез залишила розпущеним, що зробило її фото більш жіночним. Обличчя модель прикрила маскою.

"Привіт, мої улюблені, залиште підпис до цієї фотографії нижче", - підписала фото Кортез.

За дві години пост Сьюзі зібрав майже 7 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Немає слів", «просто принцеса», «чудово», «яка красива богиня», «Я, Тарзан, ти Джейн», «Ти мила», "Мистецтво найкрасивішої жінки", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Сьюзі Кортез блиснула формами в образі наїзниці. Модель відома своїми провокаційними і епатажними фотосесіями. Вона багато разів знімалася для чоловічих журналів, тому не проти зайвий раз оголитися.

Цього разу красуня засвітила своє головне достоїнство в крихітних стрінгах. Образ вона доповнила ковбойським капелюхом і черевиками. Варто відзначити, що фото викликало фурор серед її шанувальників.

Нагадаємо, що Сьюзі Кортез підкорила образом пастушки в шкіряному бікіні:"Хороша наїзниця".

Як повідомляла Politeka, Сьюзі Кортез показала, як досягти ідеального "горішка": "Ось це сила".

Також Politeka писала, що Сьюзі Кортез показала всі свої достоїнства в ефектному топі:"Вау, яке тіло".