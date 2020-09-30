Бразильська модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць в світі, похвалилася формами
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня поділилася спокусливим фото, на якому постала в коротких шортиках і мініатюрному топі. Дівчина блиснула своїми найвидатнішими місцями: плоским животиком з кубиками і підкачаними ніжками і сідницями, які вона виставила на перший план.
Волосся Кортез залишила розпущеним, що зробило її фото більш жіночним. Обличчя модель прикрила маскою.
"Привіт, мої улюблені, залиште підпис до цієї фотографії нижче", - підписала фото Кортез.
За дві години пост Сьюзі зібрав майже 7 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів.
У Мережі розсекретили жінку, на яку росте схожою дочка Галкіна, всі ахнули: "Ліза - копія..."
Демі Роуз безсоромно покрутила бюстом шостого розміру в крихітному ліфчику: "Офігенні... очі"
Нацбанк вводить в обіг нові гроші перед скасуванням популярної монети і банкнот: "з 29 вересня..."
"Їхали сім'єю": з'явилися кадри трагічної ДТП під Одесою, авто відкинуло на знак
"Немає слів", «просто принцеса», «чудово», «яка красива богиня», «Я, Тарзан, ти Джейн», «Ти мила», "Мистецтво найкрасивішої жінки", - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Сьюзі Кортез блиснула формами в образі наїзниці. Модель відома своїми провокаційними і епатажними фотосесіями. Вона багато разів знімалася для чоловічих журналів, тому не проти зайвий раз оголитися.
Цього разу красуня засвітила своє головне достоїнство в крихітних стрінгах. Образ вона доповнила ковбойським капелюхом і черевиками. Варто відзначити, що фото викликало фурор серед її шанувальників.
Нагадаємо, що Сьюзі Кортез підкорила образом пастушки в шкіряному бікіні:"Хороша наїзниця".
Як повідомляла Politeka, Сьюзі Кортез показала, як досягти ідеального "горішка": "Ось це сила".
Також Politeka писала, що Сьюзі Кортез показала всі свої достоїнства в ефектному топі:"Вау, яке тіло".