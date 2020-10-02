Знаменита українська фітнес-модель Бахар Набієва, яку називають володаркою "залізних сідниць", порадувала спекотною добіркою кадрв з відпочинку

Молода і успішна спортсменка є однією з найпопулярніших фітнес-моделей України. Дівчина з ефектною зовнішністю не тільки домоглася успіху в блогінгу, але і стала вельми популярна завдяки своєму вигляду і способу життя.

Бахар змогла прокачати тіло по повній програмі лише завдяки праці, довгим тренуванням і бажанням відкинути комплекси після цькування в школі. Зараз молода брюнетка ділиться головними досягненнями в Instagram і вражає своїми перетвореннями після занять в залі. Не так давно фітнес-красуня вирушила на відпочинок, де вразила фігурою на прогулянці:

"Ми тебе любимо ❤️; Пори року приходять і йдуть, але твоя краса вічна. ❤️🙏; Приїжджайте в Каліфорнії !!!; До Лос Анджелеса прям рукою подати 😄 приїжджай в Голлівуд; це дуже складно; я хотів би зустрітися з вами !!!; Коли Ви приїдете в Нью-Йорк; дивно !!! 🔥; Приємно. Орландо наступний; Я тільки що зрозумів, що ніколи в житті не хотів бути велосипедним сидінням так сильно!; Ну, нарешті ти опинилася там, де зможеш повною мірою реалізувати себе. Щиро бажаю успіху!; Бахар така чертовски мила і безневинна, як ти можеш її не любити».

Зараз у дівчини більше трьох мільйонів шанувальників в соціальній мережі Instagram. Завдяки тому, що вона не соромиться показувати результати своїх видатних тренувань, дівчина і отримала славу. Вражаюче перетворення Бахар відбулося не відразу.

"Я була досить худою дитиною в шкільні роки. У мене були дуже худі ноги, і Однокласники потішалися наді мною», — розповіла Бахар одного разу в інтерв'ю.

За її словами, така ситуація її не влаштовувала, і вона вирішила кардинально змінитися. З тих пір Бахар встигла отримати цілком заслужене прізвисько «міс залізні сідниці».

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