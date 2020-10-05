Відома фітнес-модель Ана Чері показала, як досягає ідеальних форм

На кадрах зірка позувала в коротких шортиках і білому топі. Образ Чері доповнила кросівками, а на голові можна побачити гумку, якою Ана зібрала волосся. Модель показала, як качає свої чудові ноги, взявши в руки гантелі. Ролик вийшов дуже мотивуючим і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мій перший хороший день за два тижні ! Додайте цей потрійний сет до свого дня ніг!",- написала дівчина під кадрами.

Фанати подивилися кадри тисячі разів і написали коментарі:

"Прекрасна дитинко", "чудово, красиво, я люблю тебе", "дивно краще", "може твої бутони плескали", "Чертовски приголомшливо", "Мені подобається форма твоїх стегон", "Відмінна робота", "неймовірна красуня, можна дивитися вічно на твою роботу стегнами під час тренувань".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері показала жаркий кадр, зроблений на пляжі.

Ана любить яскраві образи і завжди одягає купальники з принтами. Цього разу бікіні з рожевої тканини з квітковим принтом виглядав дуже вдало на засмаглій шкірі.

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