Известная фитнес-модель Ана Чери показала, как достигает идеальных форм

На кадрах звезда позировала в коротких шортиках и белом топе. Образ Чери дополнила кроссовками, а на голове можно увидеть резинку, которой Ана собрала волосы. Модель показала, как качает свои восхитительные ноги, взявши в руки гантели. Ролик получился очень мотивирующим и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мой первый хороший день за две недели ! Добавьте этот тройной сет к своему дню ног!", - написала девушка под кадрами.

Фанаты посмотрели кадры тысячи раз и написали комментарии:

"Прекрасная детка", "Великолепно, красиво, я люблю тебя", "Удивительно лучшее", "Может твои бутоны хлопали", "Чертовски потрясающе", "Мне нравится форма твоих бедер", "Отличная работа", "Невероятная красотка, можно смотреть вечно на твою работу бедрами во время тренировок".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери показала жаркий кадр, сделанный на пляже.

Ана любит яркие образы и всегда надевает купальники с принтами. В этот раз бикини из розовой ткани с цветочным принтом выглядел очень удачно на загорелой коже.

Напомним, Ана Чери подразнила видом на пышный бюст в ярком бикини

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