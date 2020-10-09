Відома фітнес-модель Ніколь Амато похвалилася собою і розповіла про реліз

На фото красуня позувала в чорній білизні. Ніколь лягла, показавши себе по груди. Модель задерла голову, а руками стиснула бюст, роблячи фото максимально жарким. Волосся у дівчини було розпущеним, а образ Амато доповнила яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Скоро вийде музичне відео", - написала Ніколь.

Фанати поставили 800 лайків і написали коментарі:

"О. так спокусливо", "Тепер це чистий клас", " красива картина. Дуже мило", " Привіт з Форт-Лодердейла! Завжди радий вас бачити. Вдалого середовища", "чудова красуня", "вітаю любов", "бездоганно приголомшлива справжня богиня", "Так, я буду дивитися твій Музичний кліп", "Ти така красива, дитинко", "Банда повідомлень", "щасливої середи".

Повідомлялося, що фітнес-модель з США Ніколь Амато показала екстремальне захоплення в спокусливому образі.

Красуня опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" відео, в якому опинилася за штурвалом літака. На першому фрагменті в вона позує ще в автомобілі в авіаторських окулярах, льотному кашкеті і чорній-куртці. Дівчина кокетливо показує мову.

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