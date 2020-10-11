Знаменита українська фітнес-модель Бахар Набієва, яку називають володаркою "залізних сідниць", розбурхала ідеально прокачаним тілом

Спортсменка комплексувала з приводу зовнішності ще в підлітковому віці. А щоб позбутися від страхів і невпевненості в собі, вона вирішила, що пора змінити життя. Лише завдяки наполегливим тренуванням, множинним заняттям і бажанням стати краще, дівчина домоглася чималих висот.

Тепер Бахар не тільки одна з найпопулярніших блогерш України, але ще і досить успішна фітнес-модель. Набієва може похвалитися досить підкачаним тілом, яке не зможуть перевершити навіть багато чоловіків. Спортсменка при цьому не збирається зупинятися на підставлених цілях.

Як видно на фото, зараз вона відпочиває і не забуває при цьому радувати фанатів. Позуючи в зручних кедах, майці на тонких лямках і в синіх джинсах, Бахар вдалося привернути увагу користувачів Instagram:

"Люблю тебе🌚 🔥; красиво😍; хороших вихідних, міс Б; моя улюблена рок-зірка❤️❤️❤️; ух, лиходійка яка; дуже міцно і красиво. ♥ ️ ; Завжди так сильно вболівав за тебе, без жартів💪 🙌; waaa Perfecta😍, приїжджайте в Чилі; ці ноги неймовірні! Королева квадроциклів 😻; хай благословить тебе Бог, мамі; моя королева, яку я люблю 🥰 ❤️; Ти все ще в Майамі 🙄; ти приголомшливо виглядаєш🔥 🔥 🔥».

Ми також писали, що дівчині вдалося перевершити безліч спортивних красунь завдяки своїй завзятості і бажанням повністю змінитися. Бахар з дитинства комплексувала з приводу зовнішнього вигляду і лише з часом прийняла себе і змогла надихнути сотні дівчат.

Зараз Набієва активно подорожує, розповідає про те, як проводить свої тренування і дивує перетворилися формами. Ефектна брюнетка нещодавно показала підтягнуте тіло в одній чорній білизні і змогла справити бурхливе враження на фанатів.

"Можеш любити мене, ти можеш просто ненавидіти мене. Я віддалилася від реальності тільки для того, щоб переслідувати мою мрію, тому що я дійсно знаю, що воно того варте. І практика, це робить досконалим вас. Мої дії перетворюються на слова. Це факт, що я дівчина, у якої дуже багато пристрасті» - написала Бахар спочатку англійською мовою.

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