Відома фітнес-модель Ана Чері показала себе на Мальдівах

Зірка цього разу здалася в леопардових шортиках і блузці, яку зав'язала на животику. Образ Чері доповнила чорним топом, який можна помітити знизу. Зона декольте була досить великою, можна легко оцінити пружний бюст. Красуня стояла на одній ніжці, пальчиками показувала сердечко, а очі закрила від задоволення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Острів живе в моїх байкерських шортах з леопардовим принтом", - підписала фото зірка.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вдалого тижня! Люблю ці шорти" ," зі святом четвер, дитинко, обожнюю байкерські шорти з леопардовим принтом!", "Ця ялина і ця посмішка", "якщо ви читаєте це, ось вам нагадування: потрібно виправити поставу і перестати сутулитися", "яке у тебе гарне серце", "це жінка мого життя", "найбільша чорна вишня".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася пишними формами в білизні і одній лише маєчці.

На фото видно, як дівчина в черговий раз показує себе в одній лише майці болотного відтінку і крихітному білизна з сіточкою.

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