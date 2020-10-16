Українська телеведуча Влада Седан (Щеглова), дружина Олександра Зінченка, показала себе в незвичайному образі

На фото Влада позувала в коротенькій сукні і чоботях. Зірка перебувала на сіннику, вмостившись на біле простирадло, кинуте на сіно. Щеглова спокусливо вигнулася, демонструючи свої ефектні ніжки. На другому кадрі дружина Зінченка здалася ще ближче, виблискуючи ідеальними рисами обличчя. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Як красиво", "Наша зірочка улюблена", "Влада, просто лялечка", " це на честь перемоги?", "Репортаж з сінника", "Ангел, що впав з неба, що б радувати нас своєю красою", " Зінченко тебе на сінник завів?", "Красуня позаземних масштабів", "Принцеса", "Влада Зінченко прекрасна дівчина", "чому таких людей не банити в коментах, хоча б навіть в ручну видалити", "Влада, ти прекрасна", "Зіна схвалює".

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На знімку вона позує на кромці між двома басейнами, лежачи на боці і спершись на лікоть, а другою рукою прикриває очі від яскравого сонця.

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