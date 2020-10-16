27-річна українська гімнастка Анна Різатдінова здивувала одкровенням про те, як домоглася успіху в спорті

Як передає Politeka.net, фаворитка Влада Ями в шоу "Танці з зірками" опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в шовковій сукні кремово-бронзового відтінку.

Пікантною "родзинкою" вбрання стала відсутність бюстгальтера: Анна спокусила ніжними лініями, впевнено і трохи зухвало глянувши в камеру.

В руках спортсменка тримала заслужену медаль.

У підписі Різатдінова розповіла, як почала займатися гімнастикою. За її словами, незважаючи на те, що її мама була тренером, вона не брала доньку до себе в групу - до неї вона потрапила тільки в 14 років і то за наполяганням батька.

Із Сімферополя Анна переїхала до Києва, де навчалася в спортивному інтернаті, та жила без батьків - вони відвідували дівчинку раз на три місяці, а то й півроку.

"Було жорстко. У 10 вимикалося світло 😴 електрикою користуватися не дозволялося - тільки зарядити телефон і все. Душ - 1 на поверсі. Було складно, але я дуже вдячна цьому періоду життя, тому що в мені це багато чого виховало", - поділилася Анна.

Також гімнастка повідала про те, що між інтенсивними тренуваннями і навчанням у неї практично не залишалося вільного часу.

"Коли я переїхала до Києва, взагалі все відсунула на другий план. Не було ніякого особистого життя 🙅 ♀ найбільша розвага - піти в неділю в Глобус і з'їсти цукерки "Candy Land" 🍬 Я набирала мішечок і йшла в кінотеатр... Ти не тусиш, не гуляєш. У тебе з життя тільки спорт", - розповіла Різатдінова, додавши, що ні про що не шкодує, адже у неї є "і Олімпійська медаль, і нагороди різних конкурсів і чемпіонатів світу".

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