Популярна фітнес-модель Ніколь Амато похвалилася неймовірними формами, вбравшись в крихітну білизну

Кадри знаменитість опублікувала в Instagram, передає Politeka.

"Єдиноріг або русалка? Хто ще любить Хеллоуїн?» - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Ніколь Амато позує в мініатюрній білизні, яка максимально підкреслює її й без того ідеальну фігуру. При цьому знаменитість додала до цього всього хижий погляд і ідеальний макіяж, що привело її чоловічу частину шанувальників в справжній захват.

"Ніколь, ти сама досконалість», «вогонь», «дуже красиво», «ось це божественно виглядаєш», «вогонь вид», «Зберігай спокій і продовжуй нас балувати», «чорт, крихітка, та ти неймовірно круто виглядаєш", " гаряча штучка. Виглядаєш просто бомбезно", - пишуть вони.

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На кадрах Ніколь Амато здалася в білому напівпрозорому топі й трусиках, які практично не були видні. Зірка знімала себе на телефон, а в руці тримала льодяник, який облизувала язиком. Кадри вийшли досить пікантними й спокусливими, адже модель любить провокаційні вбрання.

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