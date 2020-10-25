Відома фітнес-модель Ніколь Амато з'явилася в одній білизні на вулиці

Красуня любить епатувати публіку і заради цього використовує найвідвертіші вбрання, повідомляє Politeka.net. Зірка активно займається спортом і на собі показує результати плідних тренувань.

Так, красуня позувала на вулиці в крихітній червоній білизні. Мереживо натягнулося на величезних принадах, при цьому клаптики трималися на дуже тонких смужках тканини, що надавало ще більше пікантності образу.

Від грудей красуні не можна було відірватися, така білизна дуже відверта, що не бентежило знаменитість, і взагалі - красуня обпалює.

Зірка також одягла маленькі трусики на щільних резиночках. Резинки обплели стегна, навіть застрибнувши на пружний животик.

Модель розставила ніжки, прикрившись великим чорним віялом. Вона закинула волосся набік і пильно дивилася в камеру.

Гарний макіяж і прикраси відмінно доповнили образ, підкреслюючи красу знаменитості.

Нагадаємо, Ніколь Амато покрасувалася в крихітному бікіні на тонких зав'язочках. При цьому купальний наряд блищав на сонці завдяки красивим нашивкам з намистин.

Маленький ліфчик обтягнув пишні груди, які спокусливо випирали і ледь не показували найінтимніші місця.

Раніше ми писали, що Ніколь Амато позувала в чорній білизні. Ніколь лягла, показавши себе по груди. Модель задерла голову, а руками стиснула бюст, роблячи фото максимально жарким. Волосся у дівчини було розпущеним, а образ зірка доповнила яскравим макіяжем.

"Скоро вийде музичне відео", - написала Красуня і нарвалася на бурхливу реакцію шанувальників.

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Також Politeka писала, що фітнес-модель Ніколь Амато довела до божевілля, показавши засмагле тіло в крихітній білизні

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