Відома фітнес-модель Ніколь Амато постала в новому образі

Зірка все частіше стала приміряти себе нові гарячі образи, повідомляє Politeka.net. Так, модель записала нове сторіс, в якому позує в басейні.

Амато давно завоювала популярність в мережі. Красуня активно займається спортом, записує про це сторіс і публікує результати.

Форми моделі настільки вражають, що на неї вже підписалися 664 тисячі користувачів мережі. Ніколь народилася і виросла на Гаваях, але зараз постійно живе в Майамі і Нью-Йорку.



Красуня підписала контракт з Міжнародним агентством Ford Agency, тому тепер активно бере участь і в європейських зйомках.

Цього разу красуня вирішила показати, як купається в басейні, примірявши на себе жаркий образ. Ніколь одягла перуку з рожевим відтінком волосся. Акуратна зачіска виглядала на Амато просто шикарно: "Спека!".

Також зірка була в крихітному зеленому бікіні, яке практично нічого не прикривало. Ймовірно, маленький клаптик тканини відсунувся, і в результаті в кадрі з'явилося зайве, тому зірка прикріпила стікер у формі сердечка.

Красуня дивилася в камеру, відкривши губи. Її ноги були розставлені, щоб надати образу ще більшої спеки.

Нагадаємо, Ніколь Амато позувала на вулиці в крихітній червоній білизні. Мереживо натягнулося на величезних принадах, при цьому клаптики трималися на дуже тонких смужках тканини, що надавало ще більше пікантності образу.

Від грудей красуні не можна було відірватися, адже вона виглядала просто неймовірно, і це не можна не помітити.

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