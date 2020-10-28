Американська фітнес-модель Ана Чері показала, як загоряє біля басейну в леопардовому бікіні

Спортсменка щодня намагається займатися спортом, проте останнім часом все частіше демонструє, як відпочиває і розбурхує фігурою на узбережжі або біля басейну. Так як Ана відмовляється худнути, вона намагається правильно харчуватися і часто показує корисні рецепти в своєму Instagram.

На думку Чері, краще мати трохи зайвої ваги, ніж страждати від розладу харчової поведінки. З гордістю показуючи, як вона виглядає в самих трендових бікіні, дівчина продовжує набирати популярність в мережі з шаленою швидкістю.

Не так давно Ана вирішила показати безліч фото з відпочинку, де була раніше. На архівному кадрі зірка позувала біля басейну і насолоджувалася теплими променями сонця. Дівчина позувала в модному бікіні з леопардовим принтом з незвичайною блискавкою на трусиках.

«Який прекрасний день смотрите дивіться, чим я займаюся " - написала Ана під кадром.

Ось як відповідають в мережі:

«Просто солодка мрія; яка пишна фігура🔥🔥🔥; Приголомшлива краса 👏👏; Моє натхнення 😍❤️;Я не можу, подивися на це сяйво yassss😍😍😍; Вау виглядаєш дуууже приголомшливо; Який гарний бікіні ❤️❤; Ідеально 😁; Дуже гарний купальник; Зроби цю чортову річ, мамі 💵 💰; Ганна ти фантастична; Солодкий вид для цієї дівчинки👋».

Раніше ми писали, що фітнес-красуня пишається своєю фігурою і підкреслює, що вона проти дієт. Незважаючи на те, що деякі критикують в Instagram її фігуру, Ана не звертає на це увагу і продовжує займатися в звичному режимі. Так як дівчина любить себе, вона часто знімається в білизні або відвертих костюмах в спеціальних фотосесіях.

Ана підкреслює достоїнства кожен раз по-різному, використовуючи всіляку обстановку, прикраси, зміни іміджу і навіть косплеїт деяких супергероїнь (Супер-жінка, Жінка Кішка і інші). Цього разу дівчина подражнила виглядом в прозорій накидці і чорно-сірій білизні. Вона надала своєму образу зухвалості завдяки сітчастій накидці, тому акцентувала на ній увагу:

"Сподіваюся, у вас був хороший день.Люблю цей топ для спекотної погоди, він такий свіжий 😋Слава богу, в найближчі кілька днів погода трохи охолоне, а потім стане жарко якраз до вихідних 🙌 🏼 » - написала Ана під постом.

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