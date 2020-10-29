Відома фітнес-модель Ніколь Амато показала, як розважається на відпочинку в дайвінг-костюмі

Модель стала відома завдяки кадрам, які можуть розбурхати будь-кого - зірка не любить приховувати свої достоїнства під одягом. Цього разу ж 36-річна уродженка Гаваїв похвалилася своїм досить незвичним і яскравим фото з відпочинку на узбережжі.

Як відомо, спортсменка встигає займатися йогою, сидіти на дієті, ходити на курси балету і знаходить також час для модельного бізнесу. Сама Ніколь народилася і виросла на Гаваях, але зараз постійно живе в Майамі і Нью-Йорку. Минулого місяця дівчина підписала контракт з Міжнародним агентством Ford Agency і тепер братиме участь і в європейських зйомках.

Тим часом зараз, судячи з фото моделі, вона активно відпочиває на курорті. Поділившись фото з пляжу, їй вдалося вразити яскравим кадром:

"Не могли б ви піти зі мною в мокре пригода? 🤔 🌊 🤿 гідрокостюм просто вау", - пише Ніколь під знімком.

Ось як реагують в мережі:

"Без сумніву! ❤️❤️; Абсолютно. Також. Колір волосся на цьому перуці-створений для вас👏 👏; це перука?; Звичайно так; Банда шанувальників завжди тут для тебе 😊❤️; Щасливий день!! Вдалого дня, королева ❤️❤️; звичайно, дитина, я безумовно піду з тобою в мокре пригода 🥰; куди завгодно; Русалка 😍; куди б ви не пішли шикарно🔥 🔥 🔥 😍; кращий аквалангіст 11/10🔥 🌊 🔥; абсолютно приголомшливо і мило; Ой, це волосся !!!! Дитинко, ніколи цього не міняй"»

До цього Ніколь Амато з'явилася в одній білизні на вулиці. Красуня любить епатувати публіку і заради цього використовує найвідвертіші вбрання. Зірка активно займається спортом і на собі показує результати плідних тренувань.

Так, красуня позувала на вулиці в крихітному червоній білизні. Мереживо натягнулося на величезних принадах, при цьому клаптики трималися на дуже тонких смужках тканини, що надавала ще більше пікантності образу.

Від грудей красуні не можна було відірватися, така білизна дуже відверте, що не бентежило знаменитість, і взагалі - красуня обпалює.

Зірка також одягла маленькі трусики на щільних резиночках. Гумки обплели стегна, навіть застрибнувши на пружний животик.

Модель розставила ніжки, прикрившись великим чорним віялом. Вона закинула волосся набік і пильно дивилася в камеру.Гарний макіяж і прикраси відмінно доповнили образ, підкреслюючи красу знаменитості.

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