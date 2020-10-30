Американська фітнес-модель Ана Чері показала підкачані сідниці на прогулянці

Ана прославилася завдяки жарким кадрам на тренуваннях, які проводила в залі чи не щодня. Щоб урізноманітнити свій контент в Instagram, дівчина також почала показувати своє тіло після занять. При цьому Чері не перестає підкреслювати: вона ненавидить дієти, тому вважає, що спорт може зробити її краще, а відмова від їжі – ні.

Не так давно, в минулому році Чері розповіла, що відкриває свій магазин спортивного одягу і тепер дівчина не тільки хвалиться тренуваннями, але і все частіше показує фото в своїх костюмах. Так як спортсменці подобається робити акцент на сідницях, на черговому фото вона повернулася спиною до камери.

Повернувшись трохи боком, дівчині також вдалося підкреслити тонку талію і підтягнуті стегна в світлих велосипедках і такому ж топіку.

"Ви отримуєте те, заради чого працюєте, а не те, чого бажаєте. 💪 🏼 🙌 🏼 @ cheri_fit ти бачиш це!!",- пише Ана під постом.

Ось як реагують в мережі:

"Спортивна богиня; Блін, я люблю тебе🤗 💕 💖; чудово👍 😮 😮 😍; прекрасна дівчинка і заворожує !!; люблю вас; дуже мило ..😘 😘 🌷 ; Красива фігура😍; люблю все, що ти робиш, не можу дочекатися, щоб купити мій набір !!; Цей колір занадто ідеальний💙 💙 💙; я закоханий😄 🌹 💕; райська мрія; 👍 👌 красиво підігнане тіло. Всі твої форми ідеальні; так ідеально👌 😍 😍; як і раніше найгарячіше тіло на планеті; фантастичне пишне чудове тіло !! 😋».

Раніше ми писали, що фітнес-красуня пишається своєю фігурою і підкреслює, що вона проти дієт. Незважаючи на те, що деякі критикують в Instagram її фігуру, Ана не звертає на це увагу і продовжує займатися в звичному режимі. Так як дівчина любить себе, вона часто знімається в білизні або відвертих костюмах в спеціальних фотосесіях.

Ана підкреслює достоїнства кожен раз по-різному, використовуючи всіляку обстановку, прикраси, зміни іміджу і навіть косплеїт деяких супергероїнь (Супер-жінка, Жінка Кішка і інші). Цього разу дівчина подражнила виглядом в прозорій накидці і чорно-сірій білизні. Вона надала своєму образу зухвалості завдяки сітчастій накидці, тому акцентувала на ній увагу:

"Сподіваюся, у вас був хороший день.Люблю цей топ для спекотної погоди, він такий свіжий 😋Слава богу, в найближчі кілька днів погода трохи охолоне, а потім стане жарко якраз до вихідних 🙌 🏼 » - написала Ана під постом.

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