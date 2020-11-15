Фітнес-модель Ніколь Амато вразила розкішною фігурою, примірявши крихітне бікіні

Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість викинула у себе в Instagram.

"Новий початок", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Амато позує, закинувши руки до голови, демонструючи на камеру бездоганні вигини у всій красі. Фанати моделі прийшли в» дикий " захват від побаченого.

"Обожнюю це фото" « "ох, яка душа розкішна" « "неймовірно», «це просто якась пожежа», «абсолютна красуня», «дуже мило виглядаєш", " богиня! Відразу видно, що ти довго працювала заради такого тіла», «який погляд бездоганний», «на це можна дивитися вічно», «розкішні принади, дитинко», - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що фітнес-модель Ніколь Амато з рожевим волоссям в пікантній позі показала свої багатства.

Модель Ніколь Амато зараз працює з відомим модельним агентством і бере участь в різних фотосесіях. Цього разу красуня постала спиною до камери в пікантній позі.

Красуня одягла рожеві трусики-сіточку, які оголили її пружні, як горіх, сідниці. Зірка спокусливо вигнулася, виставивши свою гордість в найвигіднішому ракурсі.

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