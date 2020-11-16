Ця модель зведе з розуму всіх

Популярна модель з США Ана Чері показала свій вражаючий вигляд ззаду

Зірка щоразу дивує своїми досконалими формами, повідомляє Politeka.net. Модель цього разу вирішила крупним планом показати свою розкіш в костюмі.

Чери натягнула на свої груди тісний топік, а на пружні сідниці - вузькі лосини.

Красуня записала в такому вбранні сторіз. Вона повернулася в камері напівбоком, щоб показати шикарну п'яту точку, яка після довгих років тренувань стала виглядати дуже спокусливо.

Модель грайливо потрусила своєю пишною красою. Сідниці красиво порухалися і причаровували погляд - насолода забезпечена.

При цьому красуня дивилася в камеру і посміхалася.

На жаль, кадри в сторіз не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Можливо користувачі мережі написали масу приємного в особистому листуванні.

Варто відзначити, що зараз на сторінку бізнес-моделі підписані 12,6 мільйонів осіб.

Раніше ми писали, що Ана Чері позувала в облягаючих лосинах, демонструючи апетитні принади ззаду. У якийсь момент в кадрі з'являються її подруги, які також одягалися в тісні наряди. При цьому дівчата не соромилися показувати свої кращі форми.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері порадувала шанувальників, з'явившись в тісному білосніжному топіку, з якого вистрибував бюст.

Груди красиво виглядали в такому тісному одязі, і, здавалося, їм мало місця.

Шортики з леопардовим принтом обтягнули пружні сідниці, а також виділили тонку талію.

Користувачі Мережі написали багато компліментів у бік чарівної красуні.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

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