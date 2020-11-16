Популярна модель з США Ана Чері показала свій вражаючий вигляд ззаду
Зірка щоразу дивує своїми досконалими формами, повідомляє Politeka.net. Модель цього разу вирішила крупним планом показати свою розкіш в костюмі.
Чери натягнула на свої груди тісний топік, а на пружні сідниці - вузькі лосини.
Красуня записала в такому вбранні сторіз. Вона повернулася в камері напівбоком, щоб показати шикарну п'яту точку, яка після довгих років тренувань стала виглядати дуже спокусливо.
Модель грайливо потрусила своєю пишною красою. Сідниці красиво порухалися і причаровували погляд - насолода забезпечена.
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При цьому красуня дивилася в камеру і посміхалася.
На жаль, кадри в сторіз не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Можливо користувачі мережі написали масу приємного в особистому листуванні.
Варто відзначити, що зараз на сторінку бізнес-моделі підписані 12,6 мільйонів осіб.
Раніше ми писали, що Ана Чері позувала в облягаючих лосинах, демонструючи апетитні принади ззаду. У якийсь момент в кадрі з'являються її подруги, які також одягалися в тісні наряди. При цьому дівчата не соромилися показувати свої кращі форми.
Раніше повідомлялося, що Ана Чері порадувала шанувальників, з'явившись в тісному білосніжному топіку, з якого вистрибував бюст.
Груди красиво виглядали в такому тісному одязі, і, здавалося, їм мало місця.
Шортики з леопардовим принтом обтягнули пружні сідниці, а також виділили тонку талію.
Користувачі Мережі написали багато компліментів у бік чарівної красуні.
Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру
А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні
Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні