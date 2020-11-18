Відома фітнес-модель Ніколь Амато у тісному топіку показала груди без білизни

Красуня вже давно завоювала популярність публіки, завдяки своїм відвертим фото і відео, повідомляє Politeka.net. Зараз на сторінку моделі підписані 670 тисяч осіб.

Варто відзначити, що Ніколь народилася і виросла на Гаваях, але зараз постійно живе в Майамі і Нью-Йорку. Вона підписала контракт з Міжнародним агентством Ford Agency, тому тепер активно бере участь і в європейських зйомках.

В одних з останніх сторіс Амато позувала в кабінеті у косметолога. Вона лежала на кушетці, випинаючи свої великі форми у вузькому топіку. При цьому на голові у моделі була кепка.

Бюст виглядав дуже заворожуюче в такому тісному одязі, так і хочеться крикнути: "Вогонь!".

В іншому сторі модель вже сиділа в машині. Ніколь дивилася в камеру, знову демонструючи груди в топіку. Губи були пухкими, а погляд зухвалим.

У машині зірка повідомила, що відправляється до свого лікаря, адже вона відчуває сильні болі в хребті.

Кадри не зібрали жодного коментаря у відкритому доступі.

Раніше ми писали, що Ніколь Амато вирішила показати, як купається в басейні, примірявши на себе жаркий образ. Зірка одягла перуку з рожевим відтінком волосся. Акуратна зачіска виглядала на Амато просто шикарно.

Також зірка була в крихітному зеленому бікіні, яке практично нічого не прикривало.

Нагадаємо, Ніколь Амато для жарких зйомок вибрала сорочку для сну з пікантним вирізом.

Модель спеціально підіймала розкішний бюст, стискаючи його в долонях. При цьому величезні принади ледь не вивалювалися зі сміливого декольте, що подобалося знаменитості.

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