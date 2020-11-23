Український спортсмен Олександр Усик зробив низку несподіваних зізнань

Абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Usyk17, що розмовляє українською мовою разом зі своїми друзями, коли приїжджає до Львова.

Таким чином він практикує мову. Крім того, він також спілкується українською зі своєю мамою і донькою (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

При цьому боксер додав, що з іншими людьми він розмовляє лише російською мовою.

Усик також розповів, чим займаються його діти. 6-річний Міша ходить на теніс, 8-річний Кирило займається футболом, а 11-річна Єлизавета ходить на танці. Олександр намагається відвідувати тренування і виступи своїх дітей.

"Ми - російськомовна сім'я, але у мене мама говорить українською, ще кілька родичів. З мамою я розмовляю українською мовою. Донька просить, щоб я з нею говорив українською. Син Кирило ще в другому класі, йому важкувато. А ось Міша в садку повністю українською розмовляє", - заявив спортсмен.

Вдома Усик буває влаштовує з дітьми 15-хвилинну "вибухову атаку", коли Міша і Кирило намагаються його побороти, а він прикидається, що це у них виходить.

"2 пацана намагаються мене забрати, я прикидаюся, що у них це виходить, але в кінцівці все-одно перетворююся в якогось доброго монстра, який їх заламує якось. У нас є певний пароль, яким вони можуть вбити "монстра". Вірніше, вони не вбивають його, а цей монстр перетворюється на доброго батька. Після цього ми йдемо книжечку читати. Морозяться, звичайно, від книжки, хочуть мультик, Але або Катя читає, або я", - каже боксер.

Як писала Politeka, Усик зізнався, що робить з дружиною після тривалої розлуки.

Нагадаємо, Усик вирішив вигуляти Чісору в Києві, британець в захваті.

Також Politeka писала, що Усик зізнався в любові до радянського кінематографу.