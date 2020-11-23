Знаменита українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як тренується на стадіоні в спокусливому костюмі

Спортсменка поділилася новим соковитим фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Бех-Романчук зображена на стадіоні на тлі заходу сонця. Спортсменка бадьоро крокує по полю, посміхаючись на камеру. Для тренування вона вибрала простий спортивний костюм у вигляді рожевого топа і дуже коротких шортиків, які залишають її сідниці повністю відкритими.

Таке вбрання наочно демонструє відмінну фігуру легкоатлетки, яка багато часу проводить за тренуваннями. Судячи з усього, Марина і сама задоволена результатом.

"Насолоджуюся цією красивою вечірньою сесією", - підписала кадр спортсменка.

Її шанувальники тут же почали коментувати фото.

"Красуня!", "Позитивна", "відмінний вигляд", "Красиво", "абсолютно приголомшливо", "Ти виглядаєш так, ніби тобі це дуже подобається, і Ти виглядаєш дуже красиво", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Бех-Романчук засвітила м'язисті ноги під час поїздки по Європі.

Як відомо, 25-річна Марина Бех-Романчук прославилася на всю країну своїми перемогами і спортивним духом. Дівчина не раз представляла Україну на міжнародних змаганнях і продовжує це робити.

Цього разу Бех-Романчук вирушила в подорож Європою і виклала красиві знімки, зроблені в столиці Німеччини – Берліні.

Нагадаємо, Бех-Романчук здивувала розкішними сідницями в міні-шортах, апетитний ракурс: "Я така щаслива...".

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