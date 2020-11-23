Знаменита українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як тренується на стадіоні в спокусливому костюмі
Спортсменка поділилася новим соковитим фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото Бех-Романчук зображена на стадіоні на тлі заходу сонця. Спортсменка бадьоро крокує по полю, посміхаючись на камеру. Для тренування вона вибрала простий спортивний костюм у вигляді рожевого топа і дуже коротких шортиків, які залишають її сідниці повністю відкритими.
Таке вбрання наочно демонструє відмінну фігуру легкоатлетки, яка багато часу проводить за тренуваннями. Судячи з усього, Марина і сама задоволена результатом.
"Насолоджуюся цією красивою вечірньою сесією", - підписала кадр спортсменка.
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Її шанувальники тут же почали коментувати фото.
"Красуня!", "Позитивна", "відмінний вигляд", "Красиво", "абсолютно приголомшливо", "Ти виглядаєш так, ніби тобі це дуже подобається, і Ти виглядаєш дуже красиво", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Бех-Романчук засвітила м'язисті ноги під час поїздки по Європі.
Як відомо, 25-річна Марина Бех-Романчук прославилася на всю країну своїми перемогами і спортивним духом. Дівчина не раз представляла Україну на міжнародних змаганнях і продовжує це робити.
Цього разу Бех-Романчук вирушила в подорож Європою і виклала красиві знімки, зроблені в столиці Німеччини – Берліні.
Нагадаємо, Бех-Романчук здивувала розкішними сідницями в міні-шортах, апетитний ракурс: "Я така щаслива...".
Як повідомляла Politeka, Бех-Романчук В маєчці захопила рельєфами, показавши кращий ракурс: "Викликаєш захват".
Також Politeka писала, що Марина Бех-Романчук показала божественне тіло у всій красі, прес вражає: "Сповнена енергії".