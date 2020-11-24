Відома українська спортсменка Марина Бех-Романчук показала себе на тренуванні

На фото Бех позувала в кросівках, шортиках і білому топі. Романчук для занять одягла рукавички, а волосся зібрала в хвіст. Дівчина стояла перед дзеркалом і знімала себе на телефон, демонструючи рельєфну фігуру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тренування в спортзалі", - підписала фотографію Марина.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але так і хочеться додати: "Чудо, вершила пружності".

Повідомлялося, що знаменита українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як тренується на стадіоні в спокусливому костюмі.

На фото Бех-Романчук зображена на стадіоні на тлі заходу сонця. Спортсменка бадьоро крокує по полю, посміхаючись на камеру. Для тренування вона вибрала простий спортивний костюм у вигляді рожевого топа і дуже коротких шортиків, які залишають її сідниці повністю відкритими.

Її шанувальники тут же почали коментувати фото.

"Красуня!", "Позитивна», «відмінний вигляд», «Красиво», «абсолютно приголомшливо», "Ти виглядаєш так, ніби тобі це дуже подобається, і Ти виглядаєш дуже красиво", - пишуть люди.

Ми писали, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як досягає висот у спорті.

Марина Бех-Романчук вбралася в яскраву форму, пофарбовану в патріотичні синьо-жовті кольори, екстремально короткі шорти анітрохи не приховали мусклисті ноги і підкреслили пружні сідниці.

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