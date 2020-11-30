35-річний Джо Джойс може стати новим противником українського боксера-чемпіона Олександра Усика
Як повідомляє Politeka.net, спортсмени вже билися в Лізі WSB і показали вельми цікавий поєдинок. Найближчим часом Джойс і Усик з великою ймовірністю знову зустрінуться на рингу, пише Xsport, щоб поборотися за титул WBO в суперважкій вазі.
Чинний володар Ентоні Джошуа незабаром може відмовитися від цього поясу заради дуже прибуткового і рейтингового бою з Тайсоном Ф'юрі. Боксер і його промоутер також підтвердили, що титул стане вакантним, якщо організація змусить боротися за нього на початку 2021 року.
Напередодні Джо Джойс в Лондоні здобув перемогу технічним нокаутом над Даніеля Дюбуа, після чого став чемпіоном Європи і Великобританії. Переможений боксер займав у рейтингу WBO друге місце після Олександра Усика. Передбачалося, що українцю доведеться битися з Дюбуа, якщо Джошуа звільнить титул, проте несподівано переміг Джойс, який займав 11 місце.
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За логікою боксерських турнірів, Джо повинен зайняти місце переможеного противника і битися з Олександром, опинившись на вершині рейтингу. Сам він вже кинув виклик українському чемпіону в коментарі відразу після бою з Дюбуа. Варто відзначити що в 2013 боксери билися і тоді Усик впевнено здолав Джойса, показавши більш високу швидкість і техніку в Лізі WSB.
Існує також ймовірність, що промоутери повернуть гру в іншу сторону і змусять Усика боксувати з Джозефом Паркером, який жадає повернути один з поясів. Обох боксерів веде компанія Matchroom Boxing, тому їх бій організувати набагато легше.
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