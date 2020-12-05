Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала себе в п'ятничному образі
На фото мішура позувала в стрінгах чорного кольору, а на голову намотала рушник. Більше на красуні нічого не було. Красуня стояла біля стіни, розвернувшись спиною до камери. Дівчина хвалилася пружними сідницями і рельєфною спиною, не соромлячись свого образу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"О, так. П'ятниця", - написала Юлія.
Фанати поставили понад 200 лайків і написали коментарі:
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"Молодець хороша фігура)", "Прекрасно", "вогонь".
Ми писали, що популярна українська фітнес-модель Юлія мішура вразила шанувальників бездоганними формами в одному бікіні.
"Мріяти можна навіть про те, про що не можна думати», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії мішура позує, позбувшись білизни. При цьому "солодкі" місця знаменитість вирішила прикрити за допомогою рук.
Повідомлялося,що фітнес-модель Юлія Мішура показала нове фото, зроблене у ванній.
Останньою фотографією, яку вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, був кадр, зроблений до або після вправ. Красуня зайшла у ванну, навела камеру на дзеркало і відобразила свій величезний бюст, запакований в чорний топ.
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