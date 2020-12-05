Зіркові брати і сестри часто залишаються в тіні своїх знаменитих родичів, проте відносини з близькими все одно залишаються теплими
Politeka.net дізнавалася, як виглядають брати і сестри відомих зірок.
У Анджеліни Джолі є рідний брат Джеймс Хейвен. У ранні роки актриса вражала публіку занадто теплими відносинами з родичем.
У Віри Брежнєвої три сестри, з якими вона дуже близька. Співачка не раз розповідала, що росла в бідній багатодітній родині, де панувало повне взаєморозуміння.
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Російська актриса Христина Асмус теж виросла з трьома сестрами. Актриса, як і Брежнєва, з жахом згадує бідне дитинство.
А ось у Ольги Бузової є молодша сестра-копія. Анна нещодавно перенесла інсульт, що шокувало її старшу сестру.
В української телеведучої Ольги Фреймут є брат Артур і сестра Юлія. Сім'я Ольги, за її визнанням, завжди була зразкова.
У співачки Тіни Кароль є старший брат Станіслав. Він одружений на сестрі актриси Ірми Вітковської.
Світлана Лобода дуже близька зі своєю сестрою Ксенією. До речі, вона сильно схожа на неї. Дівчата багато часу проводять разом.
А ось сестра Наташі Корольової, яка раніше була відомою співачкою Русею, після ряду проблем в особистому житті зникла зі сцени.
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