Зіркові брати і сестри часто залишаються в тіні своїх знаменитих родичів, проте відносини з близькими все одно залишаються теплими

Politeka.net дізнавалася, як виглядають брати і сестри відомих зірок.

У Анджеліни Джолі є рідний брат Джеймс Хейвен. У ранні роки актриса вражала публіку занадто теплими відносинами з родичем.

У Віри Брежнєвої три сестри, з якими вона дуже близька. Співачка не раз розповідала, що росла в бідній багатодітній родині, де панувало повне взаєморозуміння.

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Російська актриса Христина Асмус теж виросла з трьома сестрами. Актриса, як і Брежнєва, з жахом згадує бідне дитинство.

А ось у Ольги Бузової є молодша сестра-копія. Анна нещодавно перенесла інсульт, що шокувало її старшу сестру.

Ольга Бузова, Анна Бузова

В української телеведучої Ольги Фреймут є брат Артур і сестра Юлія. Сім'я Ольги, за її визнанням, завжди була зразкова.

У співачки Тіни Кароль є старший брат Станіслав. Він одружений на сестрі актриси Ірми Вітковської.

Світлана Лобода дуже близька зі своєю сестрою Ксенією. До речі, вона сильно схожа на неї. Дівчата багато часу проводять разом.

сестра Лободи, Світлана Лобода, Ксенія Лобода

А ось сестра Наташі Корольової, яка раніше була відомою співачкою Русею, після ряду проблем в особистому житті зникла зі сцени.

Нагадаємо, що скандальна Ольга Фреймут відверто повідала про синдром, який заважає їй жити: "стався надрив і я перетворилася в...".

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