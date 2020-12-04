Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе після важкого тижня

На фото Бех позує в синьому топі і шортиках. Красуня доповнила образ окулярами, а волосся зібрала в хвостик. Дівчина стояла на стадіоні, демонструючи рельєфний прес. Кадр вийшов дуже цікавим і мотивуючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Непростий тиждень для мене! Я чекаю вихідних", - написала Бех під знімком.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ти дуже мила", " ось. Але чому це непросто, розумієте?", "Ти дивишся, вогняна дівчинка! Воістину надихає багатьох, навіть професійних спортсменів", "Мій красивий ангел","ви втрачаєте прес", будь ласка, перевірте свої очі, адже це неймовірно чарівно".

Раніше ми повідомляли, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вразила фанатів, показавши "вищий пілотаж" в одному бікіні.

"Памуккале-це щось унікальне і фантастичне», - йдеться в повідомленні.

Ми писали, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук блиснула розкішним жіночим образом посеред макового поля.

Дівчина була одягнена в білу сукню в чорний горошок. На голові у неї красувався величезний капелюх, який місцями прикривав обличчя спортсменки.

Нагадаємо, Бех-Романчук потрясла апетитними "персиками" у вузькому ТОПі на пробіжці

А ще Politeka повідомляла, що Марина Бех-Романчук показала розкішне тіло в дії, влаштувавши пробіжку в мікрошортиках

Також Politeka писала, що українська чемпіонка Бех-Романчук у міні-шортиках влаштувала струс сталевому " горішку"



