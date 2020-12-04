Актриса Христина Асмус викликала ажіотаж свіжими фото та одкровенням про дикі випробування, які перенесла

Як передає Politeka.net, 32-річна зірка опублікувала серію знімків у своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала, як проходили зйомки фільму "Булки" з її участю.

На одних кадрах героїня Асмус постала у весільній сукні родом з 90-х і з зареваним виглядом. Дівчина пила вино прям з пляшки, зображуючи якусь трагедію, що сталася у неї в житті.

На інших - Асмус показала себе з хлопцями зі знімальної групи. Ще на одному фото актриса втомлено посміхалася, закутавшись в бордовий халатик.

"Бійки?? Погоні в тропіках? 😳 Вперше їздити на мопеді, ще й переїжджаючи залізницю? Жорстко отруїтися на острові? 🥵 16 годин поспіль на виснажливій спеці в зимовому пуховику і чоботях з хутром? Починати робочий день близько 4 ранку? 🙈 Вночі розгулювати в купальнику на вулиці в мороз -2?! Бути повністю покусаною комахами і "спокійно" працювати? 😭 Падати в басейн через те, що тебе штовхнули??? Так!!!! Якщо це зйомки фільму "БУЛКИ"!!! 🤪💥

Ми зняли московський блок, через 8 місяців після зйомок на Шрі-Ланці!! 🤟🏻

Тепер чекаємо, коли відкриються кордони, щоб дозняти кіно! 🎬 ", - поділилася емоціями Асмус.

Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене:

"А тобі личить такий надривний образ!)👌"

"Ну ти трудоголік, звичайно. Молодець 👍 ось розумничка ♥ ♥ ️"

"🔥 Ось це незабутня пригода👍 👍 👍 вже хочеться подивитися ❤ ️️ ️ "

"Ви завжди такі крайності пишете, ніби чекаєте похвали якоїсь 🤨"

"Якось непристойно сказати чекаємо ваш фільм "Булки" повинен бути цікавим 😃 😄 "

Нагадаємо, Христина Асмус показала маму, на яку таїть образу, одкровення зірки.

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