Співачка Анастасія Каменських розбурхала мережу пікантною витівкою

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка поділилася в "сторіз" в Instagram свіжими кадрами, на яких постала разом з відомим співаком DZIDZIO, Михайлом Хомою, і виконавицею Олею Поляковою.

Настя показала себе у всій красі: з яскравим макіяжем, включаючи червону помаду, в шкіряному піджаку і незвичайному капелюшку.

Каменських з Поляковою обступили задоволеного Михайла з обох сторін. Настя міцно обхопила його рукою за широкі груди, і притулилася підборіддям до сильного чоловічого плеча. Дивлячись на цей пікантний момент, здається, що чоловік Каменських, продюсер і репер Потап - може, не пробачити їй настільки зухвалу поведінку, ще й на публіці, та точно приревнує.

"Друзі, зараз супер-шоу... раз, два, три..., - оголосив Хома. "Маскааа...", - з придихом розтягнули Настя з Олею.

Справа в тому, що трійця бере участь у новому шоу "Маска" на телеканалі "Україна" (адаптація американського формату The Masked Singer"), де виступають у ролі детективів. Їм належить розгадати, хто із зірок українського шоу-бізнесу, спорту або політиків ховається під тією чи іншою маскою.

"Зйомки вже почалися. Це настільки захоплююче і цікаво... Сподіваюся, що мій досвід, інтуїція і любов до детективного жанру фільмів допоможуть мені в цьому неймовірному «розслідуванні»😌", - ділилася в Instagram Каменських враженнями про участь у шоу.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Бузова теж буде з вами? Чи тільки Потап працює з окупантами?"- "Настя причому до цієї ситуації, вгамуйтеся вже"

"Серйозно?))) Він тепер буде на всіх каналах?)) ну може ця адаптація вийде більш успішна, ніж на 1+1)"

"Головне щоб це шоу не було таким же жахливим і неякісним як на 1+1"

"Настяяяяя❤️❤️❤️❤️❤️це любов😍"

"Щиро вітаю, тебе!)) Дуже радий)) Обов'язково подивлюся!"

"Така красива 💖 💖 💖 "

Нагадаємо, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк: "дуже смачно...".

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