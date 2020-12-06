Карантин карантином, а життя триває. Незважаючи на ризик, багато зірок в 2020-му році стали щасливими батьками, викликаючи захват у публіки

Цей рік ознаменувався не тільки негативними моментами, а й радісними подіями. Politeka.net вирішила показати новоспечених батьків і матусь, а також їх крихіток.

Так, поповненням у родині порадували 35-річна американська співачка Кеті Перрі і її 43-річний наречений Орландо Блум (пара заручена, але не розписана). 27 серпня артистка народила дівчинку, яку назвали Дейзі Дав Блум. Для Кеті це перша дитина, а ось у Орландо вже є син Флінн - від трирічного шлюбу з австралійською супермоделлю Мірандою Керр.

"Ласкаво просимо в світ, Дейзі Дав Блум! Ми знаємо, що нам пощастило, і не у всіх можуть бути такі легкі пологи, як у нас", - ділився щасливим моментом Блум у своєму Instagram.

Актор також показав їх перше сімейне фото: правда, фоно складається тільки з рук. Батьки тримали доньку за крихітний кулачок.

"Дейзііі!!!!! ЛАСКАВО ПРОСИМО!!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ і любові до мами й тата"; "Ура!!! Вітаємо, такі щасливі за вас, друзі ❤️❤️❤️"; "так рада за вас обох! ❤️ Ласкаво просимо в світ, маленька Дейзі 🌼"; "вітаю! Ви навіть не уявляєте, який я щасливий, я так сильно вас люблю, ви заслуговуєте кращого у Всесвіті", - коментували фанати Блума та Перрі.

Також з народженням дитини можна привітати 37-річну українську співачку Джамалу. Це вже другий малюк в їхній родині з фінансистом Бекіром Сулеймановим.

Партнерські пологи пройшли в приватній клініці в Києві 19 червня. Хлопчика назвали Селім-Гірай.

"Салям алейкум! Ласкаво просимо в наш бенд! Мій другий принц - Селім-Гірай Сеіт-Бекір Огли Сулейманов! 19 червня народився пунктуальний малюк. (За статистикою, входить в 4%, так як народився в прогнозовану дату, саме свого часу)», — поділилася радістю Джамала, супроводивши пост зворушливими знімками.

Зірка частенько виставляє сімейні фото, правда, тримає Селіма таким чином, щоб не було видно його обличчя.

"Урааааа, подвиг зробила. Всі ми жінки народжуємо славних діток"; "які ви всі красиві, щасливі і гармонійні! Здоров'я дитині, спокійних ночей батькам) бережіть один одного і Божого вам захисту! Око радіє за вас)💥 😘", - відреагували фанати.

2020-й виявився дивним роком і для 75-річного письменника-гумориста Євгена Петросяна, який став молодим татком, як би дивно це не звучало.

Так, спадкоємця артисту подарувала його 31-річна дружина Тетяна Брухунова.

Парі вдавалося приховувати народження малюка більше півроку. У ЗМІ писали, що пологи пройшли в одній з клінік в ОАЕ - маленький Ваган Євгенович з'явився на світ 13 березня.

Про щасливу подію гордий батько заявив привселюдно тільки 16 вересня, коли вперше виставив спільне фото з сином.

"А ось і він - Ваган Євгенович Петросян!", - підписав знімок гуморист.

"Очманіти, як на Таню схожий!"; "як легко і просто у зірок, раз і син, вітаю"; " 🌷життя тільки починається!!!"; "Тьху-тьху, який гарненький!!!👍 "; "Солоденький який👍 ",- коментували користувачі Мережі.

Також вдруге мамою цього року стала український хореограф, зірка проекту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова (у них з чоловіком Іваном Хомячуком вже є 5-річна дочка Валерія).

32-річна дівчина народила синочка Домініка 11 жовтня. Малюк з'явився на світ в приватному пологовому будинку. Щаслива мама вже на другий день показала в Instagram перші кадри з новонародженою дитиною. На одному з них Ілона тримає крихітну ручку.

Малюк з'явився на світ вагою 3040 кг і зростом 52 см.

"Як же смачно пахне цей малюк😍, так і хочеться його з'їсти😄. Я так довго сумувала за цим молочним солодким запахом. Пам'ятаю, коли Рія вже виросла з грудного віку, я діставала з шафки її речі/пелюшки і куштувала аромат😃 👌 немов «парфумер»🤣 😱 😅", - ділилася емоціями молода матуся в Instagram.

А зовсім недавно щастя заглянуло в сім'ю російського співака Володимира Преснякова. У свої 52 роки артист став батьком втретє. Хлопчик, якого назвали Ванею, з'явився на світ 23 жовтня.

У Мережу потрапило зворушливе фото - момент перших обіймів батька з новонародженим сином. Пресняков навіть впустив скупу чоловічу сльозу.

Матір'ю хлопчика є співачка Наталія Подольська, на якій Володимир одружений ось уже 10 років. Пара виховує старшого сина - п'ятирічного Артема. Також у Володимира є син від колишньої дружини Христини Орбакайте - Микита, хлопцю вже 29 і у нього є власна сім'я, правда, зробити батька дідусем він ще не спромігся.

"Зачіски однакові"; "онуків пора няньчити"; "Чоловічі сльози це рідкість. Вони розкривають справжні почуття... фото дуже позитивне. Здоров'я мамі і малюкові🤗"; "яке щастя. Давайте третю дитину, дівчинку"; "так, немолодий. Але все є, щоб виховати і вивести в люди дитину", - коментували користувачі.

Нагадаємо, що біда в родині переможниці "Танців з зірками" Гвоздьової, дитина теж постраждала: "два дні дуже..."

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