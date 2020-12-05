Британська співачка і модель Луа Липа порадувала шанувальників черговою порцією краси

На своїй сторінці в Instagram 25-річна красуня опублікувала кілька студійних фото, передає Politeka.net.

На знімках вона постала в чорному укороченому топі на тонких бретельках, що більше нагадує корсет, такого ж кольору широких довгих брюках з оригінальною шнурівкою-поясом, і гостроносих туфлях-човниках.

З аксесуарів на співачці – непомітний ланцюжок з підвіскою, персні й сережки. Доповнює образ ідеальний макіяж. Особливо візажист підкреслив губи моделі, підібравши помаду, яка відмінно гармоніювала з засмаглою шкірою. На фото зірка вийшла просто ідеальною.

Не минуло й півгодини, як публікація зібрала понад 480 тисяч лайків, а шанувальники на різних мовах написали масу компліментів і залишили нескінченну кількість емодзі.

Всього на сторінку артистки підписано понад 56 мільйонів чоловік по всьому світу.

Відзначимо, що багато хто вважає, що Дуа Ліпа – це творчий псевдонім співачки. Однак це не так, оскільки артистка виступає під своїм власним ім'ям.

Незважаючи на свій молодий вік, вона вже домоглася неймовірних висот в шоу-бізнесі. Так, у 2019 році на церемонії премії "Греммі" їй вручили відразу дві статуетки — в номінаціях "Кращий новий артист" і "Кращий танцювальний запис".

Новим напрямком, який почала освоювати Дуа Ліпа в 2020 році, став випуск колекції бікіні з її портретом.

Що стосується особистого життя співачки, то влітку 2019 року в мережі з'явилася офіційна інформація про роман Ліпи і Анвара Хадіда. Брат Джіджі Хадід і Белли Хадід займається модельним бізнесом. Він на 4 роки молодший за свою обраницю. Пара з'явилася на червоній доріжці фестивалю British Summer Time в Лондоні.

Нагадаємо, пристрасна Дуа Ліпа в прозорому вбранні не змогла приховати всю свою красу.

Також Politeka повідомляла, що пристрасна Дуа Ліпа продемонструвала ідеальне тіло, ефектно розставивши ноги.

А ще Politeka писала, що пустотлива Дуа Ліпа ефектно продемонструвала молоде тіло, притулившись до стіни.