Популярна співачка MARUV вирішила відірватися з чоловіком і зазнала невдачі

Як пише Politeka.net, зірка разом зі своїм коханим Олександром Корсуном вирушила потусити в клуб. Вона опублікувала особисті кадри на сторінці в соцмережі "Instagram".

Анна (справжнє ім'я співачки) вбралася в мішкуватий чорний топ з зухвалим декольте, прозорі колготки і шорти, стилізовані під картату спідницю. Її чоловік вибрався погуляти у всьому чорному: джинсах, сорочці, бейсболці і шкіряній куртці з високим коміром. На одному з відео в сторіс виконавиця показала, як танцює з чоловіком, сидячи за столиком в клубі.

Пізніше MARUV звернулася до своїх шанувальників з незвичайним проханням:

"Привіт, мої пиріжечки. Хочу з вами обговорити з вами таку ситуацію і попросити вас: будь ласка, якщо ви впізнали мене десь в клубі або в рестіку - не треба знімати нишком або підходити з питанням: "А ви Марув?". Якщо ви впізнали - просто привітайтеся, помахайте. Не зрозумійте неправильно, мені дуже приємно, що ви мене впізнаєте, але я - людина, мені теж хочеться відпочити, посидіти з друзями і трошки особистого простору. Велике прохання, наступного разу помахати, посміхнутися і дати нам спокійно набухатися і потанцювати".

Співачка також поскаржилася, що у неї кілька днів поспіль не виходить як слід відпочити. Вона припустила, що дорослішає і втрачає тягу до молодіжних розваг:

"Отже, підсумок дня... Напевно, Всесвіт не хоче, щоб я була сьогодні шаленою імператрицею. Ні вчора, ні сьогодні, не знаю з приводу завтра, може, все вийде. Котрий день хочу затусити жорстко і все ніяк не виходить. Може, MARUV вже не та".

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