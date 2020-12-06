Російський комік Гарік Харламов спантеличив мережу черговою витівкою

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram він опублікував пародію на фільм "Кіборг-вбивця". Комік сидів на дивані під озвучку старого фільму, знятого Джеймсом Камероном. Після він підніс до свого обличчя іграшкову фігурку Халка Хогана і широко відкрив рот, імітуючи крик.

"Нарешті попрацював з великим режисером. На жаль через пандемію бюджет був дуже маленький (в районі 7 доларів), тому на повний метр цей фільм не потягнув", - пожартував Харламов, додавши, що це і є весь фільм.

У коментарях стали жартувати над дитячими витівками розведеного Харламова. Деякі припустили, що у коміка занадто багато вільного часу, від чого йому дуже нудно.

"Старий Асмус завжди славився іскрометними жартами", "Оскара йому!! У президенти цього хлопця", " Озвучка вогонь!!! Прямо дитинство згадав", "одружуйся вже", "геніально, кращий комедійний блокбастер цього дня", "зовсім нудно на пандемії", "класний фільм, душевний, головне, життєвий", "вимагаємо продовження", "Трава забійна", - пишуть користувачі Мережі.

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