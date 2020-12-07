Такого не було давно

Курс валют в Україні 7 грудня покаже хитрі задуми гривні, яка після стрімкого падіння атакує долар і євро

Таким є прогноз фахівців з НБУ, розповідає Politeka.

Вічнозелений "американець" сьогодні трохи спіткнеться. Йдеться про 1,25 пункти. Євро також чекає "кулак" гривні. Міжбанк відкриється з -1,52 пункти.

Курс валют в Україні 7 грудня буде таким:

100 доларів – 2829,13 грн;

100 євро-3438,95 грн.

Фахівці прогнозують, що російський рубль сьогодні трохи «затримається» на узвишші. Десять "дерев'яних" сьогодні можна буде купити за 3,7816 грн.

Як ми розповідали до цього, в перший тиждень грудня гривня зміцнила свої позиції, але до кінця року ситуація може зміниться

На думку експертів, проникнення коштів в економіку буде повільним. Тому на тлі слабкої ділової активності така емісія не призведе до здешевлення української валюти, принаймні в поточному році.

Разом з тим Андрій Шевчишин вважає, що на ситуацію може вплинути посилення карантинних заходів у зв'язку з можливим погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

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