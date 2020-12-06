Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася рецептом бездоганного печива, захопивши шанувальників
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Будинок, милий дім. Прекрасний домашній вечір. Прикрашаємо ялинку, але поки їстівну. Рецепт дівчинки обладнаний", - йдеться в повідомленні.
Так, розповідає Нікітюк, для печива потрібно взяти:
- 2 яйця;
- Цукор (100 гр);
- Молоко (110 мл);
- Сир (175 гр);
- Борошно рисове (100 гр);
- Розпушувач (3 гр);
- Солі;
- Ванілін.
"Яйця збити з цукром, додати всі інші інгредієнти. Тісто має бути як густа сметана", - йдеться в тексті повідомлення.
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Уточнимо, що повз такої витівки кумира її шанувальники залишити без уваги не могли. Хоча багато хто з них розповіли, що зірці недалеко до Майстер Шеф.
"Я знаю точно, до кого прийду в гості», «господиня», «Ой, як класно», «Леся – кинь рецепт», «Краса», - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що телеведуча Леся Нікітюк викликала фурор змінами в зовнішності.
33-річна зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких похвалилася новою зачіскою.
Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.
Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.