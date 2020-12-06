Кадри говорять самі за себе

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася рецептом бездоганного печива, захопивши шанувальників

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Будинок, милий дім. Прекрасний домашній вечір. Прикрашаємо ялинку, але поки їстівну. Рецепт дівчинки обладнаний", - йдеться в повідомленні.

Так, розповідає Нікітюк, для печива потрібно взяти:

2 яйця;

Цукор (100 гр);

Молоко (110 мл);

Сир (175 гр);

Борошно рисове (100 гр);

Розпушувач (3 гр);

Солі;

Ванілін.

"Яйця збити з цукром, додати всі інші інгредієнти. Тісто має бути як густа сметана", - йдеться в тексті повідомлення.

Уточнимо, що повз такої витівки кумира її шанувальники залишити без уваги не могли. Хоча багато хто з них розповіли, що зірці недалеко до Майстер Шеф.

"Я знаю точно, до кого прийду в гості», «господиня», «Ой, як класно», «Леся – кинь рецепт», «Краса», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що телеведуча Леся Нікітюк викликала фурор змінами в зовнішності.

33-річна зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких похвалилася новою зачіскою.

Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.

Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.