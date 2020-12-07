Клієнтка дивується, чому ПриватБанк до останнього не повідомляє про додаткові комісії при транзакціях

Про це вона поскаржилася у своєму відгуку, який був опублікований на Мінфіні.

За словами дівчини, вона замовляла в Інтернеті товар на суму в 740 гривень.

Оплата пройшла через GPay, до якого прив'язана карта Приватбанку. У самому додатку Приват24 прийшло підтвердження про проведення транзакції на 740 гривень, але головний "сюрприз" полягав в іншому.

Пізніше дівчина, переглядаючи баланс у додатку, помітила, що після оплати з її картки знялося не 740, а 769,6 грн.

"Написала в службу підтримки там сказали, що сайт зробив цей платіж як 2р2 і тому комісія. Я не проти комісій і подібних речей, але коли це робиться відкрито. Мені прийшло підтвердження суми в 740 грн. Без вказівки будь-яких комісій! Таким чином Приват нишком зняв гроші з карти без будь - яких попереджень про комісії або тип платежу, тобто не було можливості змінити карту для платежу або відмовитися від платежу", - обурюється клієнтка.

"Інформація щодо тарифів є публічною і доступна на офіційному сайті. Таке можливо, якщо сайт, на якому ви робили платіж, змінив налаштування в проведенні платежів і видавав p2p-платіж з картки на картку, як звичайну покупку товарів. Платіж на картку будь-якого банку України через сервіси інших банків: 0,5% (min 5 грн) з власних коштів, або 4% з кредитних коштів", - виправдався співробітник банку і пояснив, чому ПриватБанк списав таку комісію, не попередивши.

"Чому тоді коли я здійснюючи платіж безпосередньо Приват24, то банк попереджає про комісії?! і даеж більш того пише суму комісії. І врешті-решт, я підтвердила суму платежу 740 грн., а списало більше. Навіть без простого попередження, що може бути комісія!",- продовжила дівчина скаржитися в коментарях під відповіддю представника Приватбанку.

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