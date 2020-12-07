Чиновники з українського уряду розповіли, за якими правилами проходитиме вакцинація від китайського вірусу

Про це розповів виконуючий обов'язки голови Центру громадського здоров'я МОЗ ігор Кузін, розповідає «Ліга».

Так, перший етап вакцинації, за словами чиновника, буде проводитися, коли вакцину отримають не менше 10% від загального населення країни. У цей етап щеплення отримають медпрацівники, військові, працівники соціальної сфери, а також жителі й персонал спецзакладів.

Другий етап вакцинації передбачає, що вакцину отримають 11-20% загального населення України. Сюди увійдуть люди з групи ризику (старше 60 років), працівники закладів освіти, силовики, ув'язнені й заарештовані, а також персонал з місць позбавлення волі.

А ось третій етап вакцинації проходитиме, коли вакциною забезпечать до 50% населення України. Тоді будуть прищеплювати хворих від 18 до 59 років, а також інші категорії населення і професійні групи, які входять до групи ризику.

При цьому, якщо якась групи буде відмовляти від щеплення, вакцину передаватимуть наступним групам населення.

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