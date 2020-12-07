Дочка Євгена Кошового зі студії "Квартал 95" здивувала "дорослим" образом з помітним макіяжем
Як пише Politeka.net, 12-річна Варвара Кошова поділилася серією нових знімків на своїй сторінці в Instagram.
Незважаючи на свій юний вік, дівчинка вже встигла засвітитися на телебаченні і продемонструвати власні таланти на різних шоу. Крім того, Варя відома своєю любов'ю до макіяжу і нарядів.
На нових кадрах школярка знову продемонструвала, що не боїться виглядати доросло. Так, на фото Варя позує перед камерою крупним планом. Можна помітити, що волосся дівчини вологе, а на її обличчі досить багато косметики.
Так, Варя намалювала собі яскраві брови і підкреслила вії тушшю. Однак, головним акцентом в її образі стали губи, на які школярка нанесла дуже темну помаду, яка виглядає чорною на знімках, засвічених синім кольором.
Джей Ло попестила свої апетитні вигини в купальнику, кадри насолоди: "Вау, принцеса"
Хуліганка Тіна Кароль полонила зухвалим декольте, подражнивши Комарова і Винника: "Ці двоє відчувають, що…"
Щасливий Горбунов похвалився сімейною ідилією з Осадчою: "Набагато краще, ніж у "Танцях" з Тіною»
Каменських без штанів і сорому дала жару на парковці: "Ого, ляхи"
Юна Кошова впевнено позує для фото, демонструючи різні вирази обличчя.
Підписники дівчини тут же відреагували на знімки.
"Та ти що, просто вау", "ааааа яка красива", "соковито", "Красуня Белла", "Ну і губки нічого", "очі які) жоден поет не опише", "та очі і справді бездонні нічого сказати", - пишуть в коментарях.
Нагадаємои, стан зараженого Кошового з "Кварталу 95" раптово змінився, зірка перервав мовчання.
Як повідомляла Politeka, заражений і розповнілий Кошовий з "Квартал 95" показав зайве на домашньому відео: "Мій Гриша".
Також Politeka писала, що Кошовий з "Квартал 95" похвалився, скільки грошей виділяє на дружину і дочку: "Дивись, будеш жерти шапку...".