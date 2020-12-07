Дочка Євгена Кошового зі студії "Квартал 95" здивувала "дорослим" образом з помітним макіяжем

Як пише Politeka.net, 12-річна Варвара Кошова поділилася серією нових знімків на своїй сторінці в Instagram.

Незважаючи на свій юний вік, дівчинка вже встигла засвітитися на телебаченні і продемонструвати власні таланти на різних шоу. Крім того, Варя відома своєю любов'ю до макіяжу і нарядів.

На нових кадрах школярка знову продемонструвала, що не боїться виглядати доросло. Так, на фото Варя позує перед камерою крупним планом. Можна помітити, що волосся дівчини вологе, а на її обличчі досить багато косметики.

Так, Варя намалювала собі яскраві брови і підкреслила вії тушшю. Однак, головним акцентом в її образі стали губи, на які школярка нанесла дуже темну помаду, яка виглядає чорною на знімках, засвічених синім кольором.

Юна Кошова впевнено позує для фото, демонструючи різні вирази обличчя.

Підписники дівчини тут же відреагували на знімки.

"Та ти що, просто вау", "ааааа яка красива", "соковито", "Красуня Белла", "Ну і губки нічого", "очі які) жоден поет не опише", "та очі і справді бездонні нічого сказати", - пишуть в коментарях.

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