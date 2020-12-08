Українська співачка Настя Каменських вразила виглядом своєї фігури в білизні

Як повідомляє Politeka.net, відповідне фото з'явилися на фан-сторінці в Instagram.

Каменських регулярно радує своїх шанувальників пікантними фотографіями. Артистка не соромиться позувати і зовсім без одягу. Цього разу фанати вирішили переглянути фото артистки з Білій білизні.

На одному з фото Каменських відображена в мереживному корсеті. Вона грайливо торкається пальцем губи і дивиться в сторону.

На іншому знімку Каменських відображена перед дзеркалом в більш простому повсякденному комплекті білизни.

"Прекрасна», «Ого, какая...», "Знову рознесло", - коментують фото в мережі.

Відзначимо, Каменських часто критикують за Відверті фтографії, але артистка не бачить в цьому нічого поганого. Спокійно ставиться до фотосесій Насті та її чоловік Потап (Олексій Потапенко)

"Немає черв'ячка. Мені єдине що не подобається-коли вона цілується з акторами дуже багато, якщо знімається в якомусь кіно, або якщо йдуть проби, мені дуже небагато цей... Але слухайте, ну якщо ми один одного любимо, то, чого вже один до одного чіплятися, якщо вона артистка. Я чоловік впевнений. Не в собі, у своїй любові. І навіть мені це подобається, мені подобаються її Відверті фотографії, фотосесії. Мені подобається, що вона подобається", - зізнався в інтерв'ю" Зірковому шляху " Потап.

Нагадаємо, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк: "дуже смачно...".

Як повідомляла Politeka, стильна Каменських "втекла" з дому і зачарувала зірку "Холостяка" розкутою позою: "ти народжувати взагалі збираєшся?".

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