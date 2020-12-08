Відома актриса Анна Кошмал, яка зіграла Женю-підлітка в серилі "Свати", поділилася новорічним настроєм

Як передає Politeka.net, напередодні свята дівчина опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" тематичне фото. Зірка відображена в просторих сірих штанях, синій кофті і вовняній сорочці з різнокольоровими візерунками, яку не стала застібати. Її домашній образ доповнило розпущене волосся, яке прикрило плечі.

Анна Кошмал позувала в кімнаті перед невеликою вбраною ялинкою в Харківському державному академічному українському драматичному театрі. Вона засунула руку в кишеню штанів і заплющилася від задоволення зі зворушливою посмішкою на обличчі.

"У Харкові прикрашені вулиці створюють довгоочікуваний новорічний настрій🎅 а #ВерныеЖены всього за пару годин вийдуть на сцену. Так що скоро побачимося", - зазначила Анна Кошмал в описі до знімка.

Користувачі соціальної мережі висловилися про зовнішній вигляд зірки "Сватів" в коментарях, відзначивши її чарівний вираз обличчя:

"Який затишний лук"; "обожнюю цю посмішку, просто немає порівняння, красуня❤️💋"; " ялинка Вам до лиця !!!😆 👍 😘 "; "Найкраща актриса❤️"; " Аня, чудова❤️. Успіхів вам там"; "Богиня"; "святкового тобі настрою Анюта🎄 🎄 🎄"; " Аня Добрий вечір. Вітаю Вас з першим снігом ❄️❄️❄️😁. А у нас поки снігу майже немає, але настрій вже святковий збираємо ялинку 🎄 🎄 🎄 і прикрашаємо красивими іграшками 😉. Скоро і у нас обіцяють сніг, тому чекаємо з нетерпінням ❄️ гарного вечора 😉".

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