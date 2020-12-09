Популярний український співак Костянтин Бочаров, відомий як MELOVIN та фаворит Андрія Данилка, вразив наповал зухвалим образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист поділився фотографією, на якій постав у рокерському образі. На хлопці були темні штани і біла футболка з укороченими рукавами. Волосся артиста було мокре, а обличчя прикривали сонцезахисні окуляри. Зухвалий образ доповнив манікюр на нігтях, який модний в цьому сезоні.

"Я роблю те, що хочу, і мені плювати, що говорять люди", - підписав фото артист.

Його пост зібрав більше 25 тисяч лайків. У коментарях йому залишили масу відгуків з приводу зовнішнього вигляду.

"Тебе кодувати треба", "досить пити, нирки посадиш, ти нам здоровий потрібен", "багато не пий погано буде", "Мел, тобі дуже йдуть відтінки синього! Особливо та смугаста сорочка і смугастий манікюр!", "І тут стало трохи страшнувато", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, нещодавно артист зізнався, що пережив панічні атаки. Так на нього вплинув карантин і неможливість займатися улюбленою справою. Хлопець довгий час відновлювався вдома, у своїх батьків.

Раніше ми писали, що Бочаров влаштував фотосесію, використовуючи незвичайні образи. На свіжому фото він постав у чорному балахоні. Співак стояв посеред річки, а його вбрання розвивалося на вітрі.

Нагадаємо, що заплаканий MЕLOVIN ошелешив подробицями про пережиту хворобу:"досить зізнатися собі в...".

Як повідомляла Politeka, що MELOVIN збрив брови і налякав новою зовнішністю: "Мерилін Менсон".

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